Un bébé ours polaire au Marineland d'Antibes

Ses parents, Flocke et Raspoutine, sont hébergés depuis 2010 au Marineland, dans le cadre d'un programme européen de protection et de reproduction des espèces.

L'ourson et sa maman vivent pour l'instant dans un environnement protégé, "à l'abri des regards et du bruit", précise le parc. Le petit, qui pesait 1 kg à sa naissance, en pèse aujourd'hui 10 et tête toutes les deux heures.

Les équipes sont aux petits soins pour leur nouveau pensionnaire, dont ils s'assurent de la bonne santé et du bien-être grâce à un système de surveillance jour et nuit.

Si le parc a rouvert ses portes ce week-end, le public devra attendre le printemps avant de pouvoir admirer l'ourson, lorsque, devenu suffisamment autonome, il pourra mettre le nez dehors. D'ici là, un concours devrait être organisé sur Facebook pour lui choisir un prénom.

Espèce menacée par le réchauffement climatique, et son corollaire la fonte de la banquise, la préservation et la reproduction des ours polaires est un enjeu essentiel pour le parc, reconnait le Marineland, qui participe entre autres à la campagne "Pôle to Pôle", afin de sensibiliser le public à une gestion durable des ressources.