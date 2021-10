Paris (AFP). Joggeuse de Bouloc tuée en 2011: un homme interpellé

Un homme, qui avait déjà été placé en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon en février 2011, a été interpellé lundi matin à son domicile, a-t-on appris de source proche du dossier. Patricia Bouchon, secrétaire dans un cabinet d'avocats toulousains et mère de famille de 49 ans, était partie le 14 février 2011 vers 04H30, comme chaque matin, faire son jogging autour de Bouloc, à 25 km au nord de Toulouse. Son corps n'avait été retrouvé qu'un mois et demi plus tard dissimulé dans un conduit d'eau sous une petite route à 14 km de chez elle.

