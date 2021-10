Genève (AFP). Reprise à Genève des négociations sur le climat, appel à oeuvrer urgemment

Les négociateurs du climat se sont retrouvés dimanche à Genève pour une semaine de travail autour du texte du futur accord de Paris, le président des négociations les exhortant à travailler efficacement, avec "le sens du compromis et de l'urgence". "Nous devons travailler avec un sens encore plus aigu de l'urgence", a lancé lors de la séance plénière d'ouverture le péruvien Manuel Pulgar Vidal, rappelant les avertissements contenus dans le dernier rapport des scientifiques du Giec, rappelant aussi que l'année passée fut la plus chaude jamais enregistrée sur terre. "Notre tache commune est de produire cette semaine un texte de négociation de l'accord, un document plus précis et plus clair" (que le brouillon actuel ndlr), a souligné le ministre de l'Environnement du Pérou. "Je vous demande de travailler avec efficacité, et le sens du compromis. Je vous demande de trouver des solutions novatrices, le temps est compté, chaque jour doit être un succès. Ce n'est pas une compétition entre nous". Il a appelé les Etats à "s'occuper cette année des difficultés politiques" sources de blocage récurrent des négociations: répartition de l'effort entre les pays, financement "Je vous encourage à tenter des compromis pragmatiques sur les mesures d'atténuation (du réchauffement climatique), d'adaptation, les financements, () avec une attention particulière aux besoins et attentes des pays en développement", a-t-il encore dit. "La session de Genève est la seule session de négociation d'ici mai; son objectif est de tenir votre engagement qui consiste à présenter vendredi (13 février) à 18H00 le texte de négociation de l'accord de Paris sur le climat", a dit dimanche l'Américain Daniel Reifsnyder, qui doit co-présider les débats de la semaine avec l'Algérien Ahmed Djoghlaf. Ces discussions intermédiaires, sous l'égide de l'Onu, visent à aboutir en fin d'année à l'accord le plus ambitieux jamais signé pour lutter contre le réchauffement climatique, entente universelle devant prendre le relais du protocole de Kyoto pour l'après-2020. La communauté internationale s'est fixé comme objectif de limiter la hausse de la température mondiale à +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, faute de quoi la science prévoit un dérèglement climatique lourd de conséquences sur les écosystèmes, les sociétés et les économies en particulier des régions les plus pauvres.

