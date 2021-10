Berlin (AFP). Ukraine: le succès de l'initative de paix se décidera dans les 2 ou 3 prochains jours

Le succès de l'initiative franco-allemande pour ramener la paix en Ukraine se décidera "dans les deux ou trois prochains jours", a estimé dans un entretien télévisé samedi le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. "Si cette voie est praticable, cela va se décider dans les deux ou trois prochains jours", a dit M. Steinmeier en direct de la Conférence sur la sécurité à Munich, au lendemain d'une visite à Moscou de la chancelière Angela Merkel et du président français François Hollande. Ces derniers ont convenu avec Vladimir Poutine de travailler à l'élaboration d'un plan de paix, sur lequel quasiment rien n'a filtré. Pour le chef de la diplomatie allemande "il est encore trop tôt" pour préjuger du succès de cette initiative, qualifiée par le président français d'"une des dernières chances" pour éviter à l'Ukraine de basculer dans la guerre ouverte. Mme Merkel, MM. Hollande et Poutine et le président ukrainien Petro Porochenko ont annoncé une conférence téléphonique dimanche sur le sujet. "Nous avons l'espoir de réussir à avancer un peu", a déclaré M. Steinmeier, "mais ce n'est rien d'autre qu'un espoir". Il a répété, comme il l'avait dit dans un discours plus tôt à Munich, que l'Europe était "à la croisée des chemins". Après un semblant d'accalmie fin 2014, les affrontements entre rebelles prorusses et armée ukrainienne dans l'est du pays ont repris de plus belle depuis le début de l'année, faisant des centaines de morts. En dix mois de conflit, 5.300 personnes ont été tuées.

