Paris (AFP). Séisme au 36, suite: le patron de la PJ limogé, rebondissement sur le vol de coke

Les secousses n'en finissent pas au Quai des Orfèvres: le directeur de la PJ parisienne, Bernard Petit, est limogé pour des soupçons de fuites dans une enquête, et l'affaire de la cocaïne volatilisée rebondit avec l'irruption dans le dossier de "l'escroc des stars" Christophe Rocancourt. Ce dernier a été mis en examen vendredi dans l'enquête sur le vol, en juillet, de 52 kg de cocaïne au siège de la police judiciaire de Paris, le célèbre 36, quai des Orfèvres immortalisé par Georges Simenon, a-t-on appris de source judiciaire. Un magistrat spécialisé a ordonné son placement en détention provisoire dans la soirée. Déjà incarcéré, il aurait été en contact en détention avec le suspect du vol de la cocaïne, l'ex-policier de la brigade des stupéfiants Jonathan G., écroué depuis l'été. Selon des sources proches du dossier, ce dernier est soupçonné de lui avoir demandé de l'aide pour récupérer 200.000 euros en liquide à l'extérieur, dont une partie aurait été cachée dans le lac de Créteil, en banlieue parisienne. Selon les mêmes sources, Rocancourt aurait alors demandé à un ami, venu lui rendre visite au parloir, de prendre contact avec le frère de l'ex-brigadier des "stups", pour aller chercher l'argent. Christophe Rocancourt "conteste cette histoire rocambolesque", a assuré à l'AFP son avocat, Me Jérôme Boursican. Surnommé "l'escroc des stars" pour avoir abusé dans le passé de célébrités du monde entier, Christophe Rocancourt est actuellement détenu dans une affaire de corruption. Celle-là même qui a valu au directeur de la PJ parisienne, Bernard Petit, d'être mis en examen dans la nuit de jeudi à vendredi pour "révélation d'informations sur une instruction dans le but d'entraver le déroulement des investigations et la manifestation de la vérité". Le patron du "36" a été immédiatement suspendu de ses fonctions. Ce limogeage était "le choix qui s'imposait", a justifié vendredi le Premier ministre, Manuel Valls, qui l'avait nommé à son poste en décembre 2013. La mise en examen de ce grand flic de 59 ans, très influent, est une première pour cette institution déjà ébranlée ces derniers mois par plusieurs scandales dont une affaire de viol présumé et, justement, la disparition de la coke jamais retrouvée depuis. Son chef de cabinet, Richard Atlan, a aussi été mis en examen dans le dossier des fuites. - "Homme neuf" - Arrivé il y a un an à la tête de la PJ parisienne avec l'étiquette d'un grand flic de gauche, Bernard Petit voulait incarner l'exemplarité. Il chute pour ne pas l'avoir respectée: réputé droit et discret mais aussi homme de réseaux, il est soupçonné d'avoir renseigné, via des intermédiaires, le fondateur du GIGN, Christian Prouteau, avant sa garde à vue en octobre dans ce dossier dont le personnage central n'est autre que Rocancourt. Dans cette enquête, "l'escroc des stars" est soupçonné d'avoir tenté, contre paiement, de faire régulariser des sans-papiers. Les faits reprochés à Bernard Petit sont beaucoup plus graves que la "faute de déontologie" qui avait coûté sa place à son prédécesseur, Christian Flaesch: celui-ci avait été remercié pour un appel à Brice Hortefeux à propos d'une audition comme témoin de l'ancien ministre. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, les magistrats ont interdit à Bernard Petit d'exercer toute fonction dans un service de PJ. Pour le remplacer, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a proposé Christian Sainte, patron de la PJ marseillaise, la décision formelle revenant au président François Hollande. Des sources policières présentent Sainte comme un "homme neuf" de 55 ans, déjà remarqué par Manuel Valls quand il était à l'Intérieur. M. Sainte aura la lourde tâche de redorer le blason du "36" et remettre sur les rails une maison centenaire qui vit un véritable séisme et un feuilleton très noir que n'aurait pas renié Simenon.

