Pour la 1ère critique de film de l'année, nous allons parler d'une comédie romantique « Love et autres drogues » avec Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway.



New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable dont l’assurance - et le physique avantageux - sévissent aussi bien auprès des femmes que dans l’univers implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants sexuels, il parvient finalement à tout vendre.

Mais il y a une personne qui semble insensible aux charmes de Jamie : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement indépendante qui, comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons très différentes. Elle est atteinte d’une maladie chronique et a décidé de vivre uniquement au jour le jour.

Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors s’intensifier. Tous deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir accros à la plus puissante des drogues qui soit : l’amour.

Ce film a 2 parties. La première est menée tambour battant, avec de nombreuses répliques et beaucoup de situations comiques. La seconde est plus posée, et devient une romance classique. Le film n'arrive donc pas à donner dans l'originalité tout du long mais on passe quand même un bon moment.

Certains sont scandalisés par le fait que le héros soit commercial pour une célèbre marque de produits pharmaceutiques, qui est citée et montrée pendant toute la durée du film. Pour autant, les méthodes de ventes ne sont pas montrées très tendrement et certaines attitudes sont dénoncées, il faut donc plus prendre cette présence à l'écran comme un renforcement de la réalité.

Après les échanges comiques rythmés, on a donc l'émotion avec tout d'abord la maladie de Maggie qui est bien retranscrite. C'est le début de Parkinson, une maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde. La fragilité et la peur face à cette épreuve sont très bien jouées par la jeune et jolie Anne Hataway. Le séducteur sans attaches de Jake Gyllenhaal devient aussi sensible, avec une belle progression de sa palette d'émotions, on doit donc beaucoup aux acteurs pour la sincérité du film et le moment touchant qu'on passe dans la salle obscure.

Un film à conseiller à tous pour ce début d'année.

« Love et autres drogues » c'est depuis mercredi au cinéma.