Malabo (Guinée équatoriale) (AFP). Le Maroc suspendu pour les CAN 2017 et 2019

Le Maroc, qui avait refusé d'organiser la CAN-2015 en raison de craintes liées à Ebola, a été suspendu des deux prochaines CAN 2017 et 2019 et a écopé d'une amende d'un million de dollars (882.000 euros), a indiqué vendredi la Confédération africaine de football (CAF). La CAF considère que "contrairement à ce que soutient la Fédération royale marocaine de football, la force majeure ne saurait être retenue au bénéfice de cette fédération". Par ailleurs, huit millions et cinquante mille euros sont réclamés à la Fédération marocaine "en réparation de l'ensemble des préjudices matériels subis par la CAF et les parties prenantes du fait du désistement survenu". Dans ses attendus, la CAF écrit que le "Maroc avait basé sa demande de report du tournoi d'un an, formulée le 10 octobre 2014, sur de prétendues raisons +sanitaires de la plus haute dangerosité+". Le Maroc, poursuit la CAF, présentait "l'épidémie de virus Ebola comme un cas de force majeure justifiant sa demande de report, évoquant notamment des risques de contamination de sa population en raison des flux de supporteurs". La CAF avait opposé une fin de non-recevoir à cette demande et s'était vu "dans l'obligation le 11 novembre 2014, après plusieurs échanges épistolaires, de retirer au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015" et de la confier à La Guinée-équatoriale. La CAF avait disqualifié du même coup le Maroc pour l'édition 2015, pour laquelle il était automatiquement qualifié en tant que pays hôte.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire