Lausanne (AFP). Le TAS annule les sanctions, le Maroc pourra disputer les CAN 2017 et 2019

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé en grande partie jeudi les sanctions sportives prises par la Confédération africaine de football (CAF) contre le Maroc, qui avait refusé d'organiser la CAN-2015, et l'a autorisé à disputer les CAN 2017 et 2019. Le Maroc avait été suspendu des CAN 2017 et 2019 après avoir refusé d'organiser l'édition 2015 de la compétition aux dates prévues (17 janvier-8 février), réclamant en vain son report du fait de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest.

