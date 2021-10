Caen la mer veut augmenter ses capacités d'investissement

En toile de fonds du Débat d'orientation budgétaire 2015 de l'agglomération caennaise, les élus de Caen la mer souhaitent aujourd'hui redorer la capacité d'investissement de la collectivité, "toujours génératrice d'emplois pour un territoire", selon son président Joël Bruneau. Pour cela, il faut d'abord soigner la dette. "Notre capacité de désendettement s'établit à près de 13 ans quand il en faudrait 8 pour avoir de bonnes capacités d'emprunt".

Conséquence inéluctable : Caen la mer se contentera de demander 33,7 millions d'euros aux banques cette année, contre 54,7 millions en 2014. L'investissement s'établira lui à 107 millions d'euros (dont 7,1 pour la Bibliothèque multimédia à vocation régionale, 6 pour l'extension de l'ENSI Caen et 3,5 pour le stade nautique), en baisse de 18,5 points par rapport à l'an passé. L'un des principaux objectifs pour l’équipe élue au printemps dernier est également de reconstituer une épargne de gestion qui doit s'établir à 4,6 millions d'euros cette année.

Pour maîtriser son budget, Caen la mer entend également surveiller sa masse salariale qui constitue un peu plus d'un tiers de ses dépenses de fonctionnement (182,6 millions d'euros au total). "Dans un contexte contraint, nous sommes obligés de les tirer vers le bas", prévient Joël Bruneau. Le service en charge des finances de l'agglomération souhaite miser la limitation des remplacements des départs à la retraite et la fusions de services. En octobre ce fut le cas des 70 agents dédiés à la culture et à l'informatique. Les 170 personnels des finances et des ressources humaines ont fait de même le mois dernier, et d'autres le feront au printemps au niveau des services de l'aménagement notamment.

Par ailleurs, une réflexion est engagée pour savoir si le nombre de postes prévus pour faire fonctionner la BMVR (35), ne peut pas être réduit. "Ça coûterait pour l'instant un million d'euros par an en personnel et dans le contexte actuel, ce n'est pas possible." La BMVR ouvrira à l'automne 2016.