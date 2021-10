Paris (AFP). L'inflation en France en 2015 plus proche de 0,5% que de 0,9%

L'inflation en 2015 sera "plus proche de 0,5% que de 0,9%", la prévision officielle retenue jusqu'à présent, a prévenu vendredi le secrétaire d'Etat au Budget, Christian Eckert. "Autant sur la croissance, nous avons prévu 1% et je pense que c'est un chiffre qui sera atteint, autant sur l'inflation, nous avons prévu 0,9% mais je pense que c'est un chiffre qui ne sera pas atteint", a-t-il dit sur Radio Classique. "On sera plus proche de 0,5% que de 0,9%", a-t-il précisé. M. Eckert a souligné qu'il n'était toutefois "pas question de changer nos prévisions macroéconomiques". La Commission européenne a confirmé jeudi le scénario avancé par le ministère des Finances d'une croissance de 1% du produit intérieur brut (PIB) et d'un déficit public de 4,1% du PIB en 2015 en France. La France pourra "sans doute" faire mieux que 1% de croissance en 2015, compte tenu notamment de la conjoncture internationale et des réformes engagées, avait estimé de son côté le Premier ministre Manuel Valls, lors d'un déplacement jeudi dans le Doubs. "La baisse de l'inflation n'a pas que des effets positifs, elle entraîne souvent une baisse des recettes", a dit M. Eckert. Mais elle va aussi permettre "de faire des économies pour financer les mesures nouvelles", telle que l'élargissement du service civique annoncé jeudi par le président François Hollande, et qui "n'impacteront pas le déficit budgétaire". M. Eckert a estimé qu'il était "trop tôt" pour chiffrer le coût de l'ouverture du service civique à tous les jeunes volontaires qui en feront la demande à partir du 1er juin, mais indiqué qu'"il y aura(it) quelques centaines de millions d'euros supplémentaires" sur cette ligne budgétaire. L'inflation a été particulièrement basse en France en moyenne sur l'ensemble de l'année 2014 à +0,5% après +0,9% en 2013. En 2015, la zone euro sera en déflation, avec une baisse des prix de 0,1% en moyenne sur l'année, selon la Commission européenne.

