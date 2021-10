Sortir dans l'Orne : vendredi 6 février

Ce soir à Alençon, La Luciole, scène de musiques actuelles, accueille Talisco pour un concert découverte. Le chanteur bordelais propose une musique electro-folk qui risque de rencontrer un grand nombre de fan très rapidement à l'instar de son Ep déjà bien connu "Your wish". C'est ce vendredi à 21h, l'entrée varie entre 10 et 12€.



Jusqu'au 15 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la place du Hertré à Alençon. Profitez de plus de 80 attractions pour petits et grands avec quelques nouveautés. Tarif réduit tous les mercredis. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.



Le Festival Tout Feu Tout Flamme se tiendra dans le Perche à partir de demain et jusqu'au 1er mars. De nombreuses animations pour petits et grands sont prévues.