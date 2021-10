Sortir dans l'Orne : mercredi 28 janvier

Jusqu'au 15 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la place du Hertré à Alençon. Plus de 80 attractions pour petits et grands avec en nouveautés : l'UFO, le Drop Zone ou encore le New Energy. Tarif réduit tous les mercredis. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.



Demain, à Alençon, le café-restaurant Le Carnet de Route accueille le chanteur-guitariste Goldy. Un répertoire de chansons aux accents country, pop et rock des années 70. Rendez-vous à partir de 19h30, rue Marcel Palmier. L'entrée est gratuite.



La nouvelle édition de "La Nuit de l'Orientation" a lieu ce vendredi à Alençon. La Nuit de l'Orientation se déroule vendredi de 17h à 22h à la Halle aux Toiles d'Alençon. L'entrée est gratuite.