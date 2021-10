Départementales 2015 dans la Manche, à Carentan, la prime à quel sortant ? (5/27)

Deux anciens cantons, Carentan et Sainte-Mère-Eglise, réunis en un seul et même territoire. Après les cantons cherbourgeois et saint-lois, c'est le plus grand canton du département. Ce sera l'un des seuls dans lequel deux conseillers généraux sortants, Hérvé Houel (opposition) et Marc Lefèvre (majorité), seront opposés.