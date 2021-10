Taipei (AFP). Taïwan: un avion de ligne tombe dans une rivière avec 58 personnes à bord

Un avion de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways est tombé dans une rivière mercredi à Taipei avec 58 personnes à bord, dont 17 ont été secourues alors que d'autres étaient prises au piège, d'après les télévisions locales. L'ATR 72-600 à turbopropulseur de la TransAsia effectuait un vol intérieur lorsqu'il a heurté un pont routier avant de s'abîmer dans une rivière proche. Les personnes secourues ont été hospitalisées. Les services de secours tentaient de venir en aide aux autres voyageurs. Les images des télévisions montraient des secouristes debout sur les débris de l'appareil en train de tenter d'extirper les passagers à l'aide de cordes. Les rescapés, parmi lesquels deux enfants, étaient ensuite embarqués à bord de canots de sauvetage jusqu'au rivage. L'accident est survenu vers 11H00 locales (03H00 GMT) quelques minutes après le décollage de l'avion de l'aéroport de Songshan à Taipei à destination de l'île de Kinmen. Il s'agit du deuxième accident subi par la compagnie aérienne en quelques mois. Le 23 juillet, un appareil de la TransAsia s'était écrasé avec 54 passagers et quatre membres d'équipage sur une île de l'archipel touristique de Penghu, au large de la côte occidentale de Taïwan. Quarante-huit personnes, dont deux Françaises, avaient été tuées dans l'accident survenu par très gros temps et dix ont survécu. La zone était frappée alors par le typhon Matmo, accompagné de vents violents et de fortes pluies.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire