Paris (AFP). Neige-verglas: le Var en alerte orange comme 15 départements du sud

Le Var a été ajouté à la liste des 15 départements placés en vigilance orange "neige-verglas" et sera concerné par la neige essentiellement dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé Météo France mardi dans son bulletin de 6 h 00. L'alerte "neige-verglas" est lancée pour au moins 24 heures dans les cinq départements de la chaîne pyrénéenne ainsi que dans les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, et plus à l'est dans l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. La neige est attendue jusqu'en plaine, notamment sur les villes de Montpellier et de Toulouse. Selon Météo-France, cet "épisode neigeux notable" peut rendre les conditions de circulation sur les routes très difficiles. Certains départements - tel le Gers et les Hautes-Pyrénées - ont donc décidé d'interrompre la circulation des transports scolaires. Elle a ainsi été interdite par arrêté préfectoral dans les Bouches-du-Rhône, en dehors de Marseille, pour toute la journée de mardi. Une perturbation aborde en cette fin de nuit les côtes aquitaines, donnant tout d'abord des précipitations sous forme de pluies et neige sur le domaine côtier, puis rapidement en progressant dans l'intérieur sur le Sud-Ouest puis vers le golfe du Lion sous forme de neige. Les hauteurs de neige attendues en plaine sont autour de 2 à 5 cm, localement 10 à 15 cm, notamment en se rapprochant du relief. Cet épisode neigeux concernera en particulier Midi-Pyrénées dès le lever du jour. Les chutes de neige se décaleront ensuite vers le Roussillon en début de matinée, puis le Languedoc, et enfin à la mi-journée la Basse Vallée du Rhône, avant de gagner vers la Provence et enfin la Côte d'Azur en soirée de mardi et le Var dans la nuit de mardi à mercredi. Les plus forts cumuls sont attendus dans le secteur de la Camargue et en remontant le Rhône avec de 15 à localement 20 cm de neige. Les départements en limite nord de la zone en orange seront dans une moindre mesure également concernés par des chutes de neige.

