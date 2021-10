Alerte jaune neige et verglas dans le Calvados

Météo France a placé le département du Calvados en vigilance jaune, à partir de ce soir du lundi 2 février, en raison du risque de neige et de verglas sur l'ensemble du département du Calvados.



Les prévisions météorologiques sont chutes de neige sous forme de giboulées, de grésil et de verglas. La couche de neige pourra atteindre localement 3 cm le matin du mardi 3 février. Après une courte accalmie l'après midi, des retours neigeux sont possibles en fin de journée et durant la nuit.

Le rammassage scolaire

Le service de ramassage scolaire sera assuré, néanmoins des circuits sont susceptibles d'être annulés localement en fonction des conditions de circulation.

La Préfecture du Calvados invite à la vigilance lors des déplacements et fait des recommandations

• Avant le départ, libérez les vitres de votre voiture de toute présence de neige ou de givre.

• Renseignez-vous sur les conditions de circulation avant de prendre la route.

• Adaptez votre vitesse aux conditions de circulation.

• Adoptez une conduite prudente en augmentant considérablement les distances de sécurité et optez pour une conduite très souple sans coup de volant, d'accélérateur ou de frein.

• Facilitez le passage des engins de déneigement et de salage. Il est rappelé l'interdiction de dépasser ces véhicules.

• Tout au long de votre trajet veillez au bon état de propreté des feux de signalisation de votre véhicule. Les chauffeurs de poids-lourds sont invités à faire preuve d'une extrême vigilance, à limiter leur vitesse ainsi que les dépassements.