Affaire Condor Vitesse: Le délibéré "surprise" de la cour d'appel de Caen.

La veuve du patron pêcheur s'est dit "ecoeurée" à la sortie de la cour d'appel affirmant ne pas s'attendre à cette décision. Il faut bien avouer que celle ci était difficile à pronostiquer.

Lors de l'audience devant la cour d'appel, le 13 octobre, le parquet général avait même requis une "aggravation des peines" prononcées par le tribunal correctionnel de Coutances le 11 septembre 2013. Le commandant du ferry et son second avaient alors été condamnés respectivement à 18 et 12 mois de prison avec sursis, assortis de cinq ans d'interdiction d'exercer pour le premier

C'est en fait le doute qui a bénéficié au second. La cour a estimé qu'il y avait "une incertitude" sur le bon fonctionnement du radar du second. Un incertitude qui ne permet pas d'affirmer que le marin a commis une faute et qui a par conséquent poussé les juges à le relaxer.

Une décision qui n'est susceptible d'aucun appel et qui met donc un terme à une affaire veille de 4 ans.