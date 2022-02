Envoyez vos voeux par voie postale... avec votre téléphone portable!

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

Comme chaque début d'année, vous allez souhaiter vos voeux à vos proches.

Mais vous trouvez les SMS et mail trop impersonnels, et les cartes manuscrites trop fastidieuses. Photoservice.com a la solution pour vous.

Vous prenez une photo ou utilisez une photo déjà prise avec votre téléphone, vous écrivez un petit mot comme pour envoyer un SMS et vous envoyez le tout à photoservice.com via leur application. Pour 1 euro (2.90 euros le reste de l'année) , ils impriment la photo envoyée en format carte postale (13x27cm) avec un design "Bonne année" et votre message sur le verso. Puis ils l'envoient par courrier à votre contact qui le recevra chez lui 24 à 48h plus tard.

Pour plus d'infos et télécharger l'application Iphone, RDV sur http://www.photoservice.com/

Bon réveillon à tous!

Ecoutez Stéphane Rochon nous expliquer le fonctionnement de cette initiative originale: