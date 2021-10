Maître François Dessy, avocat Belge, premier prix du concours de plaidoiries 2015 [VIDÉO]

Après les lycéens et les élèves avocats, ce sont les avocats qui ont fermés le concours de plaidoiries au Mémorial de Caen. Les 10 finalistes ont présentés devant le jury, et un hall rempli de 2500 personnes, des causes qui leur tiennent à cœur de défendre.

Maître François Dessy, avocat belge, a remporté le premier prix, le prix de la Ville de Caen et du Mémorial de Caen. Il présentait “Enfer mental et damnation carcérale : pour un sursaut d’humanité à l’ombre de nos sociétés“. Il affirmait lors de la remise des prix, pour remercier l’écoute du public :

“Mon estime est le public, l’oreille du public. La force d’écoute et d’attention est l’allié nécessaire à ces voix qui dénoncent l’injustice“.

Le 2ème prix du jury, le prix du Barreau et le prix du public ont été remportés par Maître Julien Martin pour sa plaidoirie “D’Homo Sapiens à Homophobe : la malédiction du Cameroun“.

En attendant la délibération du jury, les 10 finalistes se sont rendus à la librairie du Mémorial pour signer les recueils de plaidoiries distribuer au public, et échanger leurs opinions avec les personnes présentes en face d’eux.

Retrouvez les images de la plaidoirie du 1er prix, Maître François Dessy (Images F&G Productions)