Debaltseve (Ukraine) (AFP). Ukraine: les combats reprennent de plus belle, 30 morts dans l'Est rebelle

Les combats faisaient rage dimanche dans l'est de l'Ukraine pour le contrôle de la localité stratégique de Debaltseve où l'armée tentait de repousser les séparatistes prorusses, après l'échec de pourparlers de paix la veille à Minsk. Au total, au moins 17 civils ont été tués au cours des dernières 24 heures dans l'Est, selon des bilans établis dimanche par Kiev et les séparatistes. L'armée a, de son côté, déploré la mort de 13 de ses soldats. Loin d'apporter la désescalade espérée après neuf mois d'un conflit qui a fait plus de 5.000 morts et conduit à un isolement sans précédent de la Russie post-soviétique vis-à-vis des Occidentaux, la réunion de samedi dans la capitale bélarusse s'était achevée sans accord après moins de quatre heures de discussions. "La situation la plus délicate concerne la corniche de Debaltseve", à mi-chemin entre Donetsk et Lougansk, a déclaré dimanche un porte-parole militaire ukrainien, Volodymyr Poliovyï. Dans cette localité de 25.000 habitants où l'étau se resserre sur les forces ukrainiennes, les tirs étaient très intenses dimanche et seuls quelques rares habitants s'aventuraient hors de leurs abris pour aller chercher de l'eau apportée par les services de secours. "Les gens fuient car les tirs sont incessants. Dans la ville, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et pas de chauffage", a raconté à l'AFP Evguen Loukhaniv, chef du poste de police, au moment même où un obus de mortier tombait à quelques mètres de là. "La police et les militaires ne cèderont pas la ville. On restera jusqu'au bout", a néanmoins prévenu cet homme de 38 ans loyal à Kiev. Pénétrant dans Debaltseve avec un convoi de trois cars, affrétés pour permettre l'évacuation de la population, une journaliste de l'AFP a vu l'un des véhicules être soufflé par un obus. Une seule route, constamment visée par des tirs d'artillerie, permet encore de partir de Debaltseve ou d'y accéder, l'armée ukrainienne combattant pour repousser les rebelles des localités de Vougleguirsk et de Sanjarivka, respectivement situées à 10 kilomètres à l'ouest et au nord de cette ville assiégée. - 'Ultimatum' - Parallèlement, le nombre des victimes civiles ne cesse d'augmenter dans ce conflit qui, en neuf mois, a déjà fait plus de 5.000 morts. Dans la région de Lougansk, le gouverneur loyal à Kiev, Guennadi Moskal, a fait état dimanche de la mort de trois civils tandis que le chef de la police régionale annonçait que huit civils avaient péri dans la région de Donetsk en 24 heures. Les rebelles ont pour leur part fait état de la mort de six civils à Donetsk et dans ses environs. Un journaliste de l'AFP a notamment pu constater de nombreuses traces de tirs d'artillerie à Makiïvka, une ville des faubourgs est de Donetsk où une femme a été tuée et son mari blessé, selon un témoin. Avant même les négociations de Minsk, les séparatistes avaient menacé, en cas d'échec, d'intensifier leur offensive "jusqu'à la libération totale des régions de Donetsk et de Lougansk", dont une grande partie est toujours contrôlée par le gouvernement de Kiev. L'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), qui participe tout comme la Russie à ces pourparlers, a accusé dimanche les rebelles de vouloir "réviser" les accords de paix signés en septembre dans la capitale bélarusse, accords pourtant reconnus par la communauté internationale comme étant une base pour le règlement du conflit. Avant cette nouvelle rencontre à Minsk, l'OSCE disait pourtant espérer la signature d'un "accord de cessez-le-feu contraignant". L'ex-président ukrainien Léonid Koutchma, qui représente l'Ukraine dans ces négociations, a affirmé dimanche que les séparatistes avaient à Minsk adressé un "ultimatum" et menacé d'une "offensive d'envergure". L'émissaire de la république autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, avait pour sa part reproché samedi à Kiev d'"insister sur la ligne de partage établie en septembre", alors que les séparatistes ont gagné beaucoup de terrain depuis. "Pour résumer, la position des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk (c'est-à-dire de la Russie), c'est de dire 'On est pour le respect des accords de Minsk à condition qu'ils soient révisés à notre profit'", a ironisé dimanche sur son compte Twitter Dmytro Kouleba, un haut responsable du ministère ukrainien des Affaires étrangères.

