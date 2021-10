Sortir dans la Manche : lundi 2 février

Aujourd'hui c'est la Chandeleur, une fête populaire d'origine paienne qui se déroule 39 jours après Noël. L'occasion de déguster la traditionnelle crêpe. Vous pouvez aussi réserver une table pour vous épargner la cuisine et la vaisselle en vous connectant sur creperie-normandie.com

Tout au long de l'année vous pouvez donner votre sang au sein de l'Etablissement Français du Sang. Dans la région, une collecte est organisée, aujourd'hui à Saint Hilaire du Harcouët. Retrouvez toutes les collectes dans la région sur www.dondusang.net

Tout ce week-end, à Granville, se tient le salon mode et mariage. Venez rencontrer tous les professionnels du mariage : fleuristes, photographes, traiteurs, bijoutiers, robes de mariée et costumes. 3 défilés par jour sont prévus. Rendez-vous salle de Hérel, samedi et dimanche, de 10h à 19h.