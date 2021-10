Grand-Couronne : à la Chapelle Darblay, la direction séquestrée dans le site par des salariés

Depuis hier soir, entre "80 et 100 salariés" de La Chapelle Darblay, selon le porte-parole de la CGT Gérard Sénécal, bloquent l'entrée du site. En cause : l'achoppement des négociations de revalorisation salariale. Gérard Sénécal explique : "Nous sommes venus avec une proposition de revalorisaton salariale de 3% pour 2015 avec une augmentation de la prime vacances et de la prime mensuelle complémentaire ainsi qu'avec une prime spéciale de 2000 € au titre du préjudice moral lié au plan social annoncé le 13 novembre et concernant 196 des 360 salariés du site."

La direction, selon Gérard Sénécal, n'envisage à ce moment là aucune revalorisation. Les organisations salariales divisent ensuite leurs ambitions par deux avec une augmentation de 1,5% et une prime de 1000€ à verser au 28 février. La direction propose alors une augmentation de 0,5% et d'une prime de 500 €.

Une quinzaine de salariés bloqués

Hier soir, les organisations salariales se disent prêtes à "une augmentation de 0,5% mais avec une augmentation substantielle des deux primes et le versement d'une prime de 1000 € sans aucune condition". La direction acceptait elle l'idée d'une prime versée sous réserve de la bonne marche de l'entreprise : "Une prime anti-grève", dénonce Gérard Sénécal.

Résultat, le blocage de la direction et des salariés du bâtiment administratif dure toute la nuit. Ce matin, les organisations salariales, au premier rang desquelles la CGT, demandent l'envoi d'un médiateur de la DIRECCTE. Pour l'heure, la médiation n'a pas commencé - "On nous demande de libérer tous les salariés bloqués avant de débuter" - et le blocage continue. Les personnels féminins ont eux été évacués ce matin.

Une quinzaine de salariés resterait bloquée actuellement. L'un d'eux a tentéde sortir en escalant un muret : il s'est fracturé les deux chevilles en retombant et a été pris en charge par les secours.