Plan social à la Chapelle Darblay : les élus soutiennent financièrement les salariés

Les élus locaux - Région, Département et Métropole - se sont engagés à financer à hauteur de 80 % une étude visant à démontrer la faisabilité et la crédibilité des scénarios de reconversion industrielle de la machine 3. Une machine que le groupe UPM souhaite s'arrêter, supprimant de fait des dizaines d'emplois. Le député Guillaume Bachelay et le sénateur Didier Marie s'associent à ce soutien public.

"Dès l'annonce de l'arrêt de la machine 3 sur le site de Grand-Couronne, nous nous sommes mobilisés pour soutenir l'activité d'UPM en Haute-Normandie et plus largement pour réfléchir à l'avenir de la filière et notamment à l'évolution de son modèle économique", assurent les élus locaux.