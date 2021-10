Sortir dans la Manche : vendredi 30 janvier

Football, en National l'US Avranches reçoit Epinal ce vendredi au Stade Fenouillère. Coup d'envoi de la rencontre ce soir à 20h. Suivez toute l'actualité de l'équipe d'Avranches sur www.usamsm.org



Demain, Irma est en concert au Normandy à Saint-Lô. La chanteuse défendra sur scène les couleurs de son deuxième album "Faces". Opus beaucoup plus personnel et intimiste mais qui laisse place à une grande rythmique sur scène. Retrouvez Irma en concert ce samedi à 20h30 au Normandy à Saint-Lô.



Jusqu'au 8 février, la fête foraine de la Chandeleur se tient sur la plage verte de Saint-Lô. Plus de 50 attractions pour petits et grands sont sur place. Vous pouvez en profiter le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Remportez dés maintenant vos pass pour profiter des manèges gratuitement en composant le 02 33 05 32 30.