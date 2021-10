Sortir dans la Manche : lundi 25 mai

Retrouvez Olifan en concert demain et jeudi au Normandy à Saint-Lô. Le groupe revient au Normandy avec 340 enfants issus des écoles de Saint-Lô avec un concert spectacle à la fois rythmique, vocal et scénique. Toutes les infos sur Le Normandy

Dimanche, un concours d'endurance équestre se tient au complexe équin de Dragey. Un héritage des jeux équestres mondiaux. Au programme : un concours pour les clubs et les amateurs, des distances de 10 à 80 km, plus de 100 cavaliers attendus, un village exposants et des animations pour tous. Plus d'infos sur Concours d'endurance équestre

A l'occasion de la 21ème distribution de plantes, les jardiniers de la ville de Cherbourg-Octeville vous offriront des vivaces. Rendez-vous, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h à la salle des fêtes, au jardin public, au foyer Jacques Prévert et dans les serres municipales.