Emiliano Sala rejoint le Stade Malherbe

Emiliano Sala a été prêté par les Girondins de Bordeaux, et pourrait faire son entrée lors du match ce dimanche 1er février contre Saint-Étienne. Les Malherbistes comptent donc aujourd'hui dans leur rang trois attaquants de pointe, même si un départ n'est pas exclu d'ici la fin du mercato, lundi. Le directeur général du Stade Malherbe, Xavier Gravelaine :

Jeune attaquant argentin formé à Proyeto Crecer (Centre délocalisé des Girondins de Bordeaux en Argentine), Emiliano Sala a intégré le club du président Triaud en 2010 pour achever sa formation et évoluer avec l'équipe réserve d'abord. Ne rentrant pas dans les plans de Francis Gillot, Sala est prêté à Orléans où il fait exploser une première fois son compteur-buts en National avec 19 réalisations en 37 matchs joués.

La saison suivante, il est de nouveau prêté, cette fois en L2 et les Chamois Niortais profitent à leur tour de la progression du jeune hispanophone qui score à 18 reprises en 37 matchs de championnat. De retour à Bordeaux avec Willy Sagnol, il intègre le groupe et fait 12 apparitions en première partie de saison et marque un but. Une situation qui ne convient pas à se battant avide de jeu et de buts. Brest pour jouer une montée de L1, Evian et Caen pour jouer le maintien en L1 se mettent alors sur sa piste pour tenter de le convaincre.

Ce sont finalement les dirigeants normands qui ont emporté la mise avec un prêt de 6 mois à la clé. Cette arrivée équilibre numériquement le départ quasi acté de Florian Raspentino à Dijon (L2).