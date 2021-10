MAJIDIYE (Liban) (AFP). Violences entre le Hezbollah et Israël: deux soldats et un casque bleu tués

Le mouvement libanais Hezbollah a mené mercredi une attaque contre l'armée israélienne dans une zone occupée à la frontière du Liban, tuant deux soldats et provoquant des bombardements de représailles sur le sud du Liban. Un casque bleu espagnol de la Force intérimaire des Nations-Unie au Liban (Finul) a également été tué lors des violences de mercredi, ont indiqué les autorités espagnoles. Le porte-parole de la Finul Andrea Tenenti, qui n'était pas en mesure de dire quelle était l'origine des tirs qui avaient tué le casque-bleu, a indiqué à l'AFP que le commandant de la Force intérimaire avait appelé toutes les parties "à la retenue". En réaction à cette attaque sur le secteur des Fermes de Chebaa occupé par Israël, près du village arabe de Ghajar, et avant l'annonce des deux morts israéliens, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que l'armée était prête à agir "avec force sur tous les fronts". Le mouvement Résistance islamique, l'aile militaire du Hezbollah, a indiqué dans un communiqué qu'"un groupe des martyrs de Qouneitra () a visé avec des roquettes () un convoi militaire israélien". "Plusieurs véhicules ont été détruits et il y a des victimes", a ajouté le groupe chiite. Un tir de missile antichar a touché "un véhicule militaire dans la zone de Har Dov", le terme israélien désignant les Fermes de Chebaa, selon l'armée israélienne, et des tirs de mortier ont aussi visé une base militaire israélienne sur le mont Hermon. Elle a ensuite fait état de deux morts et sept blessés dans ses rangs. Selon les médias israéliens, le pronostic vital des blessés n'est pas engagé. - 'Fumée partout' - En riposte, les chars et l'artillerie israéliens ont bombardé plusieurs villages dans le sud du Liban, où se trouvent des positions de l'armée libanaise et de la Finul, chargée de surveiller la frontière israélo-libanaise, selon une source de sécurité libanaise. L'armée israélienne a indiqué avoir "répondu avec des frappes combinées air et sol contre les positions opérationnelles du Hezbollah". "Ce n'est pas nécessairement la dernière réponse" d'Israël, a prévenu sur Twitter le porte-parole de l'armée, le général Moti Almoz. Des habitants de Ghajar, Hussein, 31 ans, et Ali, 37 ans, ont expliqué que trois maisons du village avaient été touchées lors des échanges de tirs entre soldats israéliens et Hezbollah. "Des civils ont été blessés par des éclats de projectiles visant apparemment les positions israéliennes dans le village", a indiqué Hussein. Toutes les routes menant à Ghajar ont été bloquées par la police, de nombreux villageois attendant avec impatience de pouvoir rentrer chez eux pour s'assurer de l'état de leurs proches. "Il y a de la fumée partout et les enfants pleurent", a indiqué Ali qui ne savait pas si ses enfants étaient sains et saufs. - Une réponse très dure' -

