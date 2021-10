MAJIDIYE (Liban) (AFP). Liban: Israël menace le Hezbollah de représailles

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé mercredi soir le mouvement chiite libanais Hezbollah de lui faire "payer le prix" de son attaque qui a coûté la vie à deux soldats dans une zone occupée à la frontière du Liban. Selon le porte-parole de l'armée israélienne Peter Lerner, il s'agit du "plus grave" incident à la frontière depuis 2006, lorsqu'une attaque similaire du Hezbollah contre des soldats israéliens avait entraîné une guerre dévastatrice avec l'Etat hébreu. Un casque bleu espagnol de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a en outre été tué dans le "cours des développements", a indiqué cette dernière, précisant que l'homme était décédé après avoir été grièvement blessé et qu'une enquête était en cours sur les circonstances de sa mort. L'Espagne a affirmé mercredi à New York que le Casque bleu espagnol avait été tué par un tir israélien, et a appelé l'ONU à enquêter sur les récents affrontements, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'incident, convoquée à 21h00 GMT. "C'est clair que c'est à cause de l'escalade des violences et c'est venu du côté israélien", a déclaré à des journalistes l'ambassadeur d'Espagne à l'ONU, Roman Oyarzun. La Finul a appelé Israël et le Hezbollah à la retenue, alors que la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini a appelé à une "cessation immédiate des hostilités". Benjamin Netanyahu a cependant vivement réagi en prévenant que "ceux qui sont derrière l'attaque en paieront le prix", a indiqué son bureau. M. Netanyahu tenait en soirée à Tel-Aviv une réunion d'urgence avec le ministre de la Défense Moshé Yaalon, le chef des forces armées, le général Benny Gantz, et le directeur du Shin Beth, les services de sécurité israéliens. Ce regain de tension intervient alors qu'Israël se trouve en pleine campagne pour des élections anticipées qui doivent se tenir le 17 mars après la dissolution du parlement le 8 décembre votée par les députés israéliens sur fond de crise politique. L'ambassadeur israélien aux Nations unies Ron Prosor a de son côté exhorté le Conseil de sécurité à "condamner le Hezbollah sans équivoque". - 'Fumée partout' - Le mouvement Résistance islamique, l'aile militaire du Hezbollah, a revendiqué l'attaque dans un communiqué, indiquant qu'"un groupe des martyrs de Qouneitra () a visé avec des roquettes () un convoi militaire israélien" dans le secteur des Fermes de Chebaa occupé par Israël, près du village arabe de Ghajar. L'armée israélienne a affirmé qu'"un véhicule militaire dans la zone de Har Dov", le terme israélien désignant les Fermes de Chebaa, avait été touché, et que plus tard, des tirs de mortier avaient visé une base militaire israélienne sur le mont Hermon. Elle a ensuite fait état de deux morts et sept blessés dans ses rangs. En riposte, les chars et l'artillerie israéliens ont bombardé plusieurs villages dans le sud du Liban, où se trouvent des positions de l'armée libanaise et de la Finul, chargée de surveiller la frontière israélo-libanaise, selon une source de sécurité libanaise. L'armée israélienne a indiqué avoir "répondu avec des frappes combinées air et sol contre les positions opérationnelles du Hezbollah". Des habitants de Ghajar, Hussein, 31 ans, et Ali, 37 ans, ont expliqué que trois maisons du village avaient été touchées lors des échanges de tirs entre soldats israéliens et Hezbollah. "Des civils ont été blessés par des éclats de projectiles visant apparemment les positions israéliennes dans le village", a indiqué Hussein.

