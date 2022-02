Mine d'or Musique: les CDs les plus appréciés des Français en 2010

Classement des meilleurs ventes d'albums 2010 en France



N°1 ex aequo « Spiritus Dei » des Prêtres et Zaz avec son 1er album ZAZ

Ils ont chacun été n°1 pendant 9 semaines consécutives.

Voici un extrait de chacun de ces albums;

N°2 The Black eyed Peas « The End »

Leur précédent album était sorti en juin 2009 et pourtant il a squatté la 1ère place des ventes pendant les 6 premières semaines de l'année 2010. Avec leur nouvel album qui s'appelle The Beginning sorti le mois dernier, il s'apprête à faire au moins aussi bien.

N°3 Yannick Noah « Frontières »

La personnalité préférée des français est 3ème des ventes d'albums grâce à Frontières qui l'a placé n°1 pendant 4 semaines consécutives. C'est le single « Angela » qui avait été choisi pour lancer l'album, regardez:

