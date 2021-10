Tyr (Liban) (AFP). Attaque du Hezbollah contre l'armée israélienne, riposte au Liban sud

Le mouvement libanais Hezbollah a mené mercredi une attaque contre l'armée israélienne dans une zone occupée à la frontière du Liban, faisant quatre blessés et provoquant des bombardements israéliens de représailles sur le sud du Liban, où un soldat de la Finul a été tué. Dans une première réaction à l'attaque menée dans le secteur des Fermes de Chebaa, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que l'armée était prête à agir "avec force sur tous les fronts". "A 11H25 (09H25 GMT), le groupe des martyrs de Qouneitra de la Résistance islamique a visé avec des roquettes, dans les Fermes de Chebaa libanaises occupées, un convoi militaire israélien composé de plusieurs véhicules transportant des officiers et soldats sionistes", affirme dans un communiqué le mouvement Résistance islamique, l'aile militaire du Hezbollah. "Plusieurs véhicules ont été détruits et il y a des victimes dans les rangs de l'ennemi", a ajouté le mouvement chiite. A Jérusalem, l'armée israélienne a fait état dans un communiqué laconique "d'un tir de missile anti-char contre un véhicule militaire dans la zone de Har Dov", le nom israélien désignant les fermes de Chebaa. Mais une source au sein des services de sécurité israéliens a fait état de "quatre blessés" dans le tir de missile contre le véhicule, qui a été "accompagné de tirs très nourris à courte portée". Après cette attaque, des tirs de mortier ont visé une base militaire israélienne de la région proche du mont Hermon, a ajouté l'armée. En riposte, les chars et l'artillerie israéliens ont bombardé les villages de Kfar Chouba, Majidiyé, Halta et Arkoub, dans le sud du Liban, où se trouvent des positions de l'armée libanaise et de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), chargée de surveiller la frontière israélo-libanaise, selon une source de sécurité libanaise. Un militaire de la Finul a été tué, a indiqué un porte-parole de la Finul. Il n'a pas voulu préciser l'origine des tirs qui l'ont tué ni le lieu précis où il a trouvé la mort. Par les "martyrs de Qouneitra", le Hezbollah faisait allusion au raid mené le 18 janvier contre le Hezbollah dans la zone de Qouneitra en Syrie, attribué à Israël, et dans lequel six membres du Hezbollah avaient été tués, ainsi qu'un général iranien. Le Hezbollah, qui soutient militairement le régime de Bachar Al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les jihadistes, avait menacé de venger ses combattants. Israël n'a pas revendiqué ni démenti officiellement la responsabilité du raid contre le Hezbollah en Syrie mais s'attend depuis à une riposte. Les Fermes de Chebaa sont une minuscule zone aux confins d'Israël, du Liban et de la Syrie. Le Liban revendique la souveraineté sur cette zone occupée par Israël. La région est une zone de tension et des incidents ont régulièrement lieu le long de la Ligne bleue, qui fixe la frontière libano-israélienne. Cette ligne a été tracée par l'ONU après le retrait israélien mettant fin en 2000 à 22 ans d'occupation du sud du Liban.

