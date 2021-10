Beyrouth (AFP). Israël: le Hezbollah revendique l'attaque contre l'armée  

Le puissant mouvement chiite libanais du Hezbollah a revendiqué mercredi une attaque visant un convoi militaire israélien dans les fermes de Chebaa, une zone occupée par l'Etat hébreu à la frontière avec le Liban, et fait état de victimes israéliennes. "A 11H25 (09H25 GMT), le groupe des martyrs de Quneitra de la Résistance islamique a visé avec des roquettes, dans les fermes Chebaa libanaises occupées, un convoi militaire israélien composé de plusieurs véhicules transportant à des officiers et soldats sionistes", indique dans un communiqué le mouvement Résistance islamique, l'aile militaire du Hezbollah. "Plusieurs véhicules ont été détruits et il y a des victimes dans les rangs de l'ennemi", précise le communiqué. Le 18 mars, six combattants du Hezbollah et un général des Gardiens de la révolution iraniens avaient été tués lors d'un raid israélien sur la partie syrienne du plateau du Golan. Lors des funérailles, les militants du mouvement chiite armé avaient appelé à la vengeance et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit prononcer un discours vendredi.

