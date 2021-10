Athènes (AFP). Grèce: Tsipras veut négocier avec l'UE une solution viable, juste et mutuellement utile

Le nouveau gouvernement grec de gauche radicale Syriza veut négocier la dette avec les créanciers du pays, UE et FMI, dans la perspective de trouver "une solution viable, juste et mutuellement utile", a indiqué mercredi le Premier ministre Alexis Tsipras. "Parmi nos priorités figure une nouvelle renégociation avec nos partenaires pour trouver une solution juste, viable et mutuellement utile", a déclaré M. Tsipras en introduction au premier conseil des ministres. "Nous sommes prêts à verser notre sang pour rétablir la dignité des Grecs", a-t-il ajouté, qualifiant le nouvel exécutif de gouvernement de "salut national". Cette renégociation porte sur le plan d'aide au pays ainsi que sur la dette du pays. Syriza, le parti de gauche radicale dont est issu M. Tsipras, prône "la réduction de la dette et la fin de la politique d'austérité pour relancer l'économie". M. Tsipras a affirmé que son gouvernement ne souhaitait pas "une rupture désastreuse réciproque" avec les partenaires du pays mais qu'il n'allait pas non plus "continuer la politique de soumission". Il a estimé que les discussions, prévues vendredi à Athènes, avec le patron de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem seraient "cruciales et productives". Parmi les priorités du nouveau gouvernement grec figure la nécessité de trouver une solution "à la crise humanitaire" et d'aider les plus démunis, a ajouté M. Tsipras. "Nous sommes un gouvernement de salut national, notre objectif est de rétablir la sécurité et la dignité", a-t-il dit. Bruxelles a déjà averti que la Grèce devait respecter ses engagements qui découlent du programme d'aide au pays par l'UE, déjà prolongé de deux mois sous le précédent gouvernement, jusqu'à la fin février. La porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel a indiqué lundi que le maintien du pays dans la zone euro signifiait "le respect de ses engagements".

