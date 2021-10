Melbourne (AFP). Open d'Australie: Wawrinka et S. Williams accélèrent vers les demies

Stan Wawrinka a mis le turbo vers les demi-finales de l'Open d'Australie dans le sillage de Serena Williams, dont la soeur aînée Venus est elle sortie de piste, poussée par la jeune Madison Keys, mercredi à Melbourne. Le tenant du titre Wawrinka, N.4 mondial, a pris une revanche en à peine plus de deux heures (6-3, 6-4, 7-6 (8/6)) sur le Japonais Kei Nishikori, l'un des jeunes loups du circuit, qui l'avait écarté en quart de finale de l'US Open l'été dernier. Le Nippon, 5e mondial, avait ensuite atteint sa première finale majeure, perdue face au Croate Marin Cilic. Le duel n'a pas été aussi serré cette fois-ci tant le Vaudois a maîtrisé son sujet. Aidé par un service efficace (20 aces), il a éc?uré son adversaire en dictant le jeu par sa longueur de balle et en le faisant souvent craquer dans les échanges en tutoyant les lignes. Nishikori n'a embêté le Suisse que dans la troisième manche où il mené 2-0, puis réussi à sauver cinq balles de match dans le tie-break avant de céder. Wawrinka a réalisé son match le plus abouti depuis le début du tournoi pour s'offrir la troisième demi-finale majeure de sa carrière. Ce sera contre le N.1 mondial Novak Djokovic ou le Canadien Milos Raonic, 8e mondial, opposés dans la soirée. La palme de la facilité est revenue à Serena Williams qui a éteint la Slovaque Dominika Cibulkova (6-2, 6-2) en à peine une heure. Après un troisième tour et des huitièmes franchis avec peine, la reine de la WTA s'est régalée en multipliant les aces (15) et les retours puissants face à la 10e mondiale, finaliste l'an passé. Réputée pour son énergie et sa défense tout-terrain, Cibulkova n'a pu s'exprimer pleinement, empêchée par Williams qui a pris soin de raccourcir les échanges. - Serena express - Elle disputera, à 33 ans, sa 26e demi-finale en Grand Chelem contre Madison Keys et n'est désormais plus très loin d'un 19e titre majeur, qui lui permettrait de dépasser ses compatriotes Martina Navratilova et Chris Evert et de se rapprocher du record de l'Allemande Steffi Graf (22). A Melbourne, Serena n'avait plus atteint le dernier carré depuis 2010, année du dernier de ses cinq sacres australiens. Toutes les conditions sont réunies pour que l'Américaine retrouve en finale sa dauphine Maria Sharapova, expéditive elle aussi la veille contre la vedette canadienne Eugénie Bouchard. A moins qu'Ekaterina Makarova, l'adversaire de la Russe en demies, ou Keys ne déjoue les pronostics. La jeune joueuse de 19 ans a réalisé une nouvelle performance en privant le public "Aussie" d'un duel 100% Williams. L'espoir du tennis américain a dominé Venus en trois sets 6-3, 4-6, 6-4, en dépit de son manque d'expérience, d'une gêne à la cuisse gauche survenue au milieu du deuxième set et après avoir été menée 3-1 dans le troisième. - Keys bat son idole de jeunesse -

