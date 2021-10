Un lapin la pousse à l'accident

La conductrice d'une Peugeot 206 a perdu le contrôle de son véhicule en voulant, selon ses dires, éviter un lapin. Elle a alors fait une embardée à droite, percuté violemment une haie et effectué un tonneau. Le véhicule s'est ensuite retrouvé sur la chaussée et a percuté

violemment un panneau de signalisation. La jeune femme de 21 ans, originaire du Molay-Littry a été blessée dans cet accident, avant d'être évacué vers l'hôpital de Bayeux. Elle souffre d'une fracture du pouce gauche, d'une fracture de la clavicule et d'une fracture du rocher (crâne).

Un prélèvement sanguin a été effectué pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool et/ou de stupéfiants. La patrouille de gendarmerie d'Isigny-sur-mer est arrivée sur les lieux tout de suite après l'accident avant même que les secours ne soient avertis.

FO pour Le Bessin Libre