Nelson, le chanteur normand à l'affiche des primes de la Nouvelle Star 2015

Issu de la Sarthe, mais désormais normand d'adoption habitant aujourd'hui Préaux, près de Rouen, Nelson sera de nouveau présent cette semaine pour le second prime de la Nouvelle Star. Elève en terminal scientifique au lycée Gustave Flaubert à Rouen et guitariste, Nelson est bercé par sa passion pour la musique depuis tout petit. Son univers puise dans le rock, dévoilant une voix grave maîtrisée. Il est d'ailleurs membre de deux groupes rouennais rock, Pulse et Susan.

Après avoir passé difficilement l'épreuve des trios, le normand d'adoption a de nouveau été sélectionné de justesse au premier prime en reprenant le morceau culte Light My Fire de The Doors. Sa prestation avait pourtant généré du bleu de la part du jury, sauf de Yarol Poupau qui lui avait mis un rouge d'encouragement. Rendez-vous jeudi 29 janvier sur D8, pour un second prime à l'Arche Saint-Germain.