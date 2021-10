Ivre dans le train, il refuse de baisser sa musique et sort son couteau

Police secours est requise pour se rendre à la gare de Rouen le lundi 26 janvier en début d'après-midi pour une rixe entre deux individus. Un homme, né en 1986 et demeurant à Bagnolet, explique avoir demandé au mis en cause de baisser le volume de sa musique dans le train et que celui-ci aurait refusé. Un peu plus tard, le mis en cause, né en 1977 et demeurant à Notre-Dame-de-Bondeville, aurait menacé la victime avec un couteau à cran d'arrêt.

Un contrôleur est immédiatement averti de la situation par la victime. Le contrôleur parvient à se faire remettre le couteau par le mis en cause. Ce dernier, qui a reconnu les faits, a été placé en cellule de dégrisement. L'enquête a été confiée au quart judiciaire.