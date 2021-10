New York (AFP). Une tempête de neige transforme New York en ville fantôme

Ponts et tunnels fermés, transports en communs arrêtés, circulation interdite, New York, la ville qui ne dort jamais, connaissait un début de nuit étrangement calme, en raison d'une tempête de neige contre laquelle les autorités ont utilisé les grands moyens. Lundi à 23H00 (04H00 GMT), les ponts et tunnels ont été fermés, le métro et les bus arrêtés, et plus personne n'avait le droit de circuler dans la ville, sauf les véhicules d'urgence, comme les ambulances ou chasse-neige. Un avis de blizzard était en place jusqu'à mercredi dans sept Etats du nord-est, dont celui de New York, affectant des millions d'Américains, qui se sont précipités lundi pour rentrer tôt chez eux, afin d'éviter le pire des chutes de neige, annoncées avec des vents violents pour la nuit de lundi à mardi. La neige est tombée drue lundi après-midi à New York, et s'est arrêtée en soirée. Elle a repris quelques heures plus tard. Des centaines de chasse-neige et employés municipaux ont été mobilisés, et le maire Bill de Blasio a appelé la population à sortir le moins possible. Il a annoncé que les écoles resteraient fermées mardi. "D'habitude, je rentre chez moi vers 18H00 ou 18H30. Mais aujourd'hui, je suis parti deux heures plus tôt", confiait à la gare de Grand Central quasi-déserte en milieu d'après-midi Joseph Burke, un avocat vivant en banlieue. Selon la météo nationale, il devait tomber durant la nuit de lundi à mardi 24 cm de neige à New York, avec des bourrasques de vent allant jusqu'à 69 km/heure, et encore 21 cm dans la journée de mardi, s'ajoutant aux 11 cm tombés lundi à Central Park. "La tempête va s'aggraver durant la nuit", a déclaré lundi en fin d'après-midi le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo, annonçant la fermeture du métro, qui fonctionne en principe 24 heures sur 24, pour une durée indéterminée. Les trains de banlieue, les trains reliant Boston à New York, les tunnels, les ponts, les parcs ont également été tous été arrêtés ou fermés pour une durée indéterminée. Broadway a annulé lundi soir ses célèbres spectacles, le siège de l'ONU devait rester fermé mardi, mais la Bourse sera ouverte. Les fonctionnaires non essentiels de l'Etat ont également été priés de rester chez eux. Dans la perspective du blizzard, que la météo nationale a décrit comme "potentiellement historique", une interdiction de circuler a été décrétée dans plusieurs Etats du nord-est, dont New York, Connecticut, New Jersey et Massachusetts. Plus de 2.700 vols ont été annulés lundi, et plus de 3.700 l'étaient pour mardi. - 68,32 cm à Central Park en 2006 - "Ce n'est pas une tempête typique", a insisté lundi le maire de New York. "Rentrez tôt chez vous", a-t-il ajouté, répétant que le blizzard devrait être "l'un des plus importants de l'histoire de la ville" de 8,4 millions d'habitants. Le record pour une tempête de neige à New York date de 2006, quand 68,32 cm de neige avaient été enregistrés à Central Park les 11 et 12 février. La tempête actuelle, qui concerne une bande de plus de 450 km de longueur, allant de Philadelphie à l'Etat du Maine, devrait s'éloigner progressivement mercredi. "Les New-Yorkais doivent se préparer à de possibles pannes d'électricité, dues aux vents violents qui pourraient faire tomber les lignes et les arbres", a aussi averti le gouverneur de l'Etat de New York. Les New-Yorkais inquiets ont dimanche et lundi dévalisé les supermarchés pour faire des provisions, patientant parfois dans le froid avant de pouvoir y entrer acheter pain, lait, fruits et légumes.

