Athènes (AFP). Demis Roussos, patriarche grec de la variété internationale

Le chanteur Demis Roussos, décédé ce week-end à l'âge de 68 ans, a été pendant des décennies l'une des grandes voix de la variété internationale, aussi célèbre pour ses tubes que pour sa silhouette imposante et ses tenues bariolées. "We shall dance", "Forever and ever", "My only fascination" il a multiplié les succès jusqu'aux années 1980, avant de poursuivre une carrière plus confidentielle. Né de parents grecs le 15 juin 1946 à Alexandrie (Egypte) dans une société cosmopolite, Demis Roussos s'incrivait au-delà de la variété dans la tradition des "musiques du monde" et chantait aussi bien en grec, qu'en anglais, en espagnol ou en français. De son vrai nom Artemios Ventouris Rousos, il s'était fait connaître en 1968 au sein du groupe des "Aphrodite's childs", avec "Rain and tears", un titre né de sa rencontre avec le compositeur Vangelis Papathanassiou, qui devait devenir l'un des grands noms de la musique de film. Après ce premier succès, Demis Roussos avait doublé la mise trois ans plus tard, avec son premier titre enregistré en solo, "We shall dance", qui l'avait propulsé en tête des hit-parade, notamment en France. Sa voix haut perchée immédiatement reconnaissable tranchait avec son physique de colosse barbu et ses tenues bigarrées de patriarche méditerranéen. Chanteur et musicien, il devait multiplier les succès tout au long des années 1970-1980, jalonnées de titres comme "Good-bye my love, good-bye" (1973), "My only fascination" (1974), "Mourir auprès de mon amour" (1977). Demis Roussos a vendu plusieurs dizaines de millions de disques dans le monde, avec des titres dans un style très personnel, qui associait des mélodies inspirées du folklore grec et des romances sur l'amour, le couple, la séparation Après plusieurs années de silence, il avait sorti un nouvel album en 2009 et donné une série de concerts en Europe.

