Paris (AFP). Le chanteur engagé Leny Escudero est mort à 82 ans

Le chanteur et compositeur Leny Escudero, artiste à la fois romantique et engagé, est mort vendredi à 82 ans à son domicile à Giverny (Eure), a-t-on appris auprès de son épouse. Leny Escudero, de son vrai nom Joaquim Escudero, devenu célèbre dans les années 60 et 70 avec des chansons comme "Pour une amourette" et "Ballade à Sylvie", est mort "des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë", a précisé son épouse à l'AFP. Communiste dans l'âme, il n'avait jamais totalement accepté les règles du show-business. On lui doit également des chansons comme "A malypense", "Parce que tu lui ressembles", "Vivre pour des idées", "Le bohémien", "Petite mère", "La malvenue", "Le vieux Jonathan", "Le siècle des réfugiés" ou "Le cancre". De son vrai nom Joaquim Escudero, il naît à Espinal (province espagnole de Navarre), le 5 novembre 1932. Ses parents d'origine gitane, républicains espagnols, quittent le pays ravagé par la guerre civile en 1939. Ils se réfugient d'abord dans la Mayenne, ensuite à Paris. Leny grandit à Belleville, à Paris. Après son certificat d'études, il exerce divers métiers, notamment ceux de terrassier et de carreleur. En 1962, coup d'essai, coup de maître: "Pour une amourette" fait de lui une vedette. La télé s'entiche de cet artiste différent aux cheveux longs, à la voix prenante et sincère. Son album "Escudero 71", sorti en 1971, reçoit le prix de L'Académie Charles Cros. Il se produit sur scène avec un succès mitigé d'abord, puis réel au fur et à mesure qu'il persévère. Après la tournée "Age tendre" et un nouvel Olympia (2007) qui fut un triomphe, "le poète troubadour" revient à ses premières amours: la scène et la communion avec le public. Il a effectué quelques apparitions dans des films et des séries télévisées, et participé à des bandes originales de films. Leny Escudero, père de trois enfants, résidait dans l'Eure. Il venait de publier cette année le deuxième tome de sa biographie, "Le débutla suitela fin".

