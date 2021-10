Le Concert de Brigitte au Cargö est complet

Le duo féminin pop composé de Sylvie Hoarau et Aurélie Saada a dévoilé son second album A bouches que veux-tu en novembre dernier. Ces deux femmes à la voix de sirènes et aux textes décalés seront en tournée en 2015 pour défendre ce nouvel album, passant notamment par la Normandie.

Leur concert au Cargö à Caen le vendredi 20 mars affiche déjà complet mais il reste encore des places pour leur passage au Normandy, à Saint-Lô, le jeudi 5 février. Des places pour leur concert à Saint-Lô sont d'ailleurs à gagner dans la touche gagnante, chaque jour, entre 17h00 et 19h00 sur Tendance Ouest.