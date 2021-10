Mouqdadiyah (Irak) (AFP). Irak: la province de Diyala libérée de l'EI

Toutes les zones habitées de la province de Diyala, dans l'est de l'Irak, ont été libérées du groupe jihadiste Etat islamique (EI), a indiqué lundi un haut responsable militaire. "Les forces irakiennes sont en contrôle total de toutes les villes, districts et cantons de la province de Diyala", a indiqué le général Abdelamir al-Zaïdi. La dernière bataille dans une zone habitée de cette province a eu lieu de vendredi à lundi dans le secteur de Mouqdadiyah, au nord-est de la préfecture Baqouba. Selon M. Zaïdi et un responsable local, Adnan al-Tamimi, les forces irakiennes ont pris le contrôle de tout le secteur où les derniers combats ont eu lieu, soit la ville elle-même et les villages environnants. Le général irakien a précisé que 58 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués et 248 blessés, tandis que "plus de 50 jihadistes" ont péri. Il a également expliqué que les combats se poursuivront dans une zone montagneuse isolée, à cheval sur plusieurs provinces, dont celle de Diyala. Depuis que l'EI s'est emparé de larges parties du territoire irakien en juin, les forces fédérales, des combattants kurdes, des miliciens chiites et des membres de tribus sunnites combattent les jihadistes sur plusieurs fronts, avec l'appui de frappes aériennes de la coalition internationale menée par les Etats-Unis. Certains pays membres de l'alliance ont également envoyé des conseillers militaires en Irak.

