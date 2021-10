Paris (AFP). Ligue 1: Lyon tient le rythme, Paris rejoint l'OM

Le leader Lyon s'est imposé dimanche face à Metz, mais a perdu son buteur Alexandre Lacazette sur blessure, alors qu'en gagnant 1-0 à Saint-Étienne en clôture de la 22e journée, le Paris SG a rejoint Marseille au classement. . Le Paris SG au forceps à Saint-Étienne Ça n'a pas été facile, ni brillant, mais en battant les Verts à Geoffroy-Guichard, les Parisiens ont évité de se laisser distancer par Lyon et ont rejoint Marseille avec 44 points. L'OM, battu vendredi à Nice, conserve néanmoins la deuxième place au bénéfice d'une meilleure attaque. Pour gagner, Paris s'est contenté d'un penalty, accordé pour une main de Clément. Il a été transformé avec beaucoup de sérénité par Ibrahimovic (60e), toujours pas extraordinaire dans le jeu, mais décisif. Tendu et assez fermé, le match a au moins confirmé que Paris avait retrouvé un peu d'envie et de solidité défensive, avec notamment un bien meilleur Thiago Silva. Le match du 8 février à Gerland entre Lyon et le PSG (24e journée) risque de valoir très cher. . Lyon passe, Lacazette casse Solide leader, Lyon a poursuivi sa superbe série avec une septième victoire d'affilée en L1 en battant Metz, nouvelle lanterne rouge, 2-0. Mais ce succès a été terni par la blessure de Lacazette, qui risque de manquer les deux grands rendez-vous à venir face à Monaco et au PSG. Le meilleur buteur du championnat a juste eu le temps d'ouvrir le score sur un penalty obtenu par Ghezzal, qui valait au passage une exclusion au défenseur messin Milan. Mais quelques minutes après avoir marqué son 21e but de la saison, il devait sortir, souffrant manifestement de la cuisse. "Il n'est malheureusement pas sorti par précaution, mais nous attendrons d'en savoir plus pour évoquer son indisponibilité. Il y a de l'inquiétude, car c'est notre leader d'attaque avec les deux échéances qui nous attendent contre Monaco et le PSG. Ce serait plus simple de les aborder avec lui, même si ce serait compliqué avec ou sans lui", a déclaré son entraîneur Hubert Fournier. En fin de match, Tolisso a inscrit le but du 2-0 après un bon travail de Gourcuff. . La révolte de Caen En bas de tableau, deux équipes se sont données un peu d'air, Evian-Thonon et Caen. Les Normands ont fait les choses en grand, avec une écrasante victoire 4-1 sur la pelouse de Rennes. Le match a été marqué par la superbe performance de Julien Féret, formé à Rennes et ancien joueur du Stade Rennais. Féret a marqué un but et donné trois passes décisives. L'une d'entre-elles a abouti au but magnifique du défenseur central Damien Da Silva: aile de pigeon et demi-volée du gauche dans la lucarne de Costil. En dépit de cette victoire, le Stade Malherbe reste relégable, à la 18e place. Evian-Thonon de son côté a grimpé au 16e rang grâce à sa victoire 1-0 contre Toulouse. Le but des Haut-Savoyards a été inscrit dès la 4e minute par Thomasson. "Ce fut un match terne, certainement notre plus mauvais depuis le début de la saison. Lorsque vous êtes entraîneur, vous ne pouvez pas vous satisfaire d'une prestation comme celle-ci", a tout de même prévenu l'entraîneur Pascal Dupraz. A Toulouse (17e), il y a urgence à réagir car la zone rouge est proche. Dans le dernier match du jour, Reims (11e) et Lens (19e) ont fait match nul 0-0.

