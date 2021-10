Course-poursuite ratée pour l'USOM

Dimanche 25 janvier, l'USOM a encaissé une défaite rageante face à un concurrent direct au classement. Les Normandes signaient pourtant une belle entame de match qui leur permettait de virer devant au score à la fin du premier round. Mais ce fut de courte durée. Les locales connaissaient un regain d'agessivité et bousculaient les protégées de Romain L'Hermitte.

"On a souffert physiquement à partir du deuxième quart-temps et on s'est retrouvé avec 15 points de retard, concède le coach. On a réussi à retrouver notre basket en seconde période." Les Mondevillaises ont tout donné pour recoller au score, malgré une belle remontée elles ont échoué à quelques longueurs.