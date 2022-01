Le pari ? Aller en garde à vue !

Laura prend le jeu au mot. Complètement ivre, elle s'assoit sur un banc rue Saint-Pierre, en plein centre-ville et attend que des policiers passent pour les insulter : l'escorte s'approche alors. Laura s'emporte, se débat et va même jusqu'à donner un coup de pied à une représentante des forces de l'ordre.



Trois mois avec sursis

Cerise sur le gâteau : alors qu'elle va être menotée, Laura sort de la poche arrière de son jean, un couteau de cuisine avec une lame de 10 cm de long Après dégrisement, la jeune femme avoue à la police qu'il s'agissait d'un pari. La présence du couteau sur elle ? Elle explique qu'étant habitante du quartier sensible de la grâce de Dieu, elle en a besoin pour se défendre, “ au cas où ”. Jugé lundi 20 décembre pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour port d'arme prohibé, la prévenue a écopé de trois mois d'emprisonnement avec sursis. La jeune femme, absente lors de l'audience, devra aussi indemniser la policière de 450 euros et payer ses frais d'avocat, soit 350 euros.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire