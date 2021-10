Mondeville 2 : Bagarre au centre commercial

Samedi après midi, une bagarre a éclaté aux abords du centre commercial Mondeville 2. Un groupe de six adolescents de 15 à 18 ans , composé de trois garçons et trois filles a abordé deux jeunes de 16 ans et le petit frère de l'un d'entre eux âgé de 6 ans. Ils leur ont demandé une cigarette. Puis, l'un des adolescents a tenté d'arracher un sac des mains du petit garçon qui contenait un jeu. Le frère et son ami se sont interposés, les adolescents ont pris la fuite. Le plus âgé d'entre eux est cependant revenu et a donné un coup de pied à la tête de l'un des membres du trio. Les six jeunes ont finalement été interpellés dans le centre commercial, et placés en garde à vue, ils avaient consommé de l'alcool. Tous ont été relâchés hormis le plus âgé, auteur du coup de pied, qui devrait être déféré au parquet aujourd'hui, lundi 8 mars.



