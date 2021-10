L'Anova d'Alençon accueillera 4800 spectateurs samedi pour le Tendance Live avec Arno Santamaria, Cats on Trees, Chawki, Fréro Delavega, Jonesic, Julian Peretta, Julie Zenatti,Louane, Marina Kaye, Mission control (avec David Hallyday), Nicom, Sorel et Vianney à partir de 20h00.

Les coulisses en direct

Plus de 40 artistes et musiciens, plus de 15 techniciens, plus de 10 tonnes de matériel... Du montage au répétition, des loges au concert, suivez les coulisses du Tendance Live Anova #2 en direct.

