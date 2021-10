Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: l'armée bandonne l'aéroport de Donetsk, 44 morts dans les combats

L'armée ukrainienne a essuyé jeudi un très sérieux revers avec la perte de l'aéroport de Donetsk, au moment où les signes d'une reprise à grande échelle des combats avec les rebelles prorusses se multiplient avec un bilan d'au moins 44 morts en 24 heures, le plus meurtrier depuis septembre. Depuis le début du conflit en avril, dans la foulée de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et du réveil des séparatismes prorusses dans l'Est du pays, plus de 5.000 personnes ont péri dans les combats entre soldats ukrainiens et rebelles séparatistes, selon l'OSCE. L'appel au cessez-le-feu lancé mercredi soir à Berlin par les ministres ukrainien, russe, français et allemand des Affaires étrangères n'a pas été entendu et l'Ukraine est de nouveau prise dans l'engrenage des violences. Sur le terrain militaire, les autorités de Kiev ont dû abandonner aux rebelles l'aéroport de Donetsk, un site stratégique où soldats et séparatistes s'affrontaient depuis mai. Les troupes ukrainiennes ont été forcées de se replier mercredi soir. Aucun camp n'a communiqué le bilan des victimes militaires des combats. L'impact psychologique pourrait être lourd pour les forces armées ukrainiennes, qui avaient déjà perdu l'aéroport de Lougansk, principale ville de la région séparatiste voisine. Ils avaient pour priorité de conserver l'aéroport de Donetsk, aux portes du principal bastion rebelle. L'armée n'a pas pour l'instant indiqué si elle tenterait une contre-offensive. Mais après ce revers, le président Petro Porochenko a tenu jeudi deux réunions avec son état-major pour discuter "des moyens de regrouper les forces (armées) et d'arrêter l'agression". Les séparatistes "vont en prendre plein la figure", a-t-il promis, cité par son service de presse. Les rebelles avaient lancé une offensive d'envergure contre l'aéroport le 15 janvier, que l'armée ukrainienne avait affirmé avoir repoussé. "Nous avons échoué à garder le contrôle des ruines du nouveau terminal", a admis un conseiller du président Porochenko, Iouri Birioukov, sur sa page Facebook, en assurant toutefois que "l'aéroport était et demeure une ligne de front". - Prisonniers exhibés devant la foule - L'est de l'Ukraine a connu sa journée la plus meurtrière depuis la signature début septembre d'un accord de cessez-le-feu à Minsk entre belligérants. Au moins 44 personnes, civils et militaires, ont péri en 24 heures dans les régions de Donetsk et de Lougansk, selon un comptage de l'AFP établi à partir des bilans officiels de l'armée ukrainienne et des autorités séparatistes. L'attaque la plus sanglante s'est produite dans un quartier de Donetsk d'habitude épargné par les tirs, où au moins treize civils ont été tués par des obus qui ont frappé un trolleybus, selon les services d'urgence locaux. Dix personnes ont également péri à Gorlivka, dans la région de Donetsk, selon un commandant séparatiste, Edouard Bassourine. L'armée ukrainienne a déploré la mort de dix soldats. Un enfant de 9 ans est également mort dans un bombardement à Mariïnka, d'après un responsable séparatiste, et selon la police locale, deux personnes ont aussi été tuées à Mironovski, deux petites villes de la région de Donetsk. Dans la région voisine de Lougansk, huit personnes ont aussi trouvé la mort, selon la police régionale séparatiste. L'attaque contre le trolleybus, la plus sanglante contre les civils depuis les accords de paix de Minsk signés en septembre, intervient huit jours après la mort de douze autres civils dans un bus à Volnovakha, à 35 km au sud de Donetsk. Kiev et les rebelles se sont mutuellement accusés d'être à l'origine des tirs d'obus qui ont touché le trolleybus à Donetsk.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire