Sortir dans la Manche : vendredi 23 janvier

J-1 avant le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. 14 artistes seront présents sur scène. Charles, le coordinateur de cet événement nous donne les dernières infos pratiques pour venir au concert :

La soirée début de siècle a lieu demain au Normandy à Saint-Lô. C'est la 16ème édition de la célèbre fiesta des musiciens saint-lois. Les 10 groupes formés pour l'occasion se produiront sur la scène avec chacun un répertoire de reprises. L'entrée est gratuite entre 19h et 19h30 et c'est 6€ si vous arrivez plus tard.



Demain soir, rendez-vous au Casino Joa de Saint-Pair-sur-Mer pour l'inauguration du bar du Casino. Soirée événement avec DJ pop/électro de 22h à 4h du matin.