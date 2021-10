Kiev (AFP). Ukraine: au moins 41 morts ces dernières 24 heures dans l'est du pays

Au moins 41 personnes, civils ou militaires, ont été tuées ces dernières 24 heures dans l'Est de l'Ukraine, en proie à un conflit entre l'armée ukrainienne et des rebelles séparatistes prorusses, selon un bilan de l'AFP établi à partir des sources officielles. Treize civils ont péri dans un bombardement qui a frappé un bus à Donetsk, selon les services d'urgence locaux. Le commandant séparatiste Edouard Bassourine a également fait état de dix personnes tuées à Gorlivka, ville située dans la région de Donetsk. Dix soldats ukrainiens ont trouvé la mort, a annoncé de son côté l'armée, et huit personnes ont également été tuées dans la région de Lougansk, selon la police régionale séparatiste, alors qu'un bilan précédent faisait état de 34 morts au cours des dernières 24H.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire