Sortir dans la Manche : jeudi 22 janvier

Depuis hier, le festival cinéma Télérama revient dans les salles obscures pour une 18ème édition. Rendez-vous jusqu'à mardi au cinéma pour en profiter. La séance est à 3.50€ en montrant le pass présent dans le magazine actuellement en kiosque. Retrouvez la programmation complète de ce festival sur www.telerama.fr



Paris Combo en concert à Valognes sur le thème de la chanson française. Leur musique est sans frontière culturelle ou géographique, à l'mage du groupe. Rendez-vous ce soir et demain soir à 20h45 à l'Hôtel-Dieu de Valognes. L'entrée est à 15€.



Cats On Trees investira la scène du Tendance Live ce samedi au Parc Anova d'Alençon. Leur album éponyme est un véritable succès auprès du public français. Album pop folk ou le duo a particulièrement soigné les mélodies. Retrouvez Cats On Trees ce samedi au Parc Anova d'Alençon et retrouvez toutes les infos et la programmation complète du concert sur tendanceouest.com